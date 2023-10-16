СМИ: предвыборный штаб Байдена заведет страницу в соцсети Трампа

По сведениям телеканала Fox News, первый пост может быть опубликован уже 16 октября

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Штаб предвыборной кампании нынешнего президента США Джо Байдена заведет страницу в социальной сети Truth Social, принадлежащей Дональду Трампу - бывшему американскому лидеру и главному конкуренту Байдена на предстоящих президентских выборах 2024 года. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его сведениям, первый пост может быть опубликован уже в понедельник. Как пояснили сотрудники штаба Байдена, таким образом они рассчитывают "внедрить" повестку Байдена в освещение предвыборной кампании республиканцами и бороться с "мисинформацией и дезинформацией". "Республиканцы не могут даже прийти к согласию по кандидатуре спикера Палаты представителей, так что не все республиканцы думают одинаково, - сказали Fox News в штабе президента США.

"На платформе Truth Social очень мало правды, но теперь по крайней мере там будет немного повеселее", - считают помощники Байдена.