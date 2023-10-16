Канада выделила $7,3 млн на оказание гуманитарной помощи Израилю и Палестине

Премьер-министр страны Джастин Трюдо подчеркнул, что эту помощь не получат боевики ХАМАС, так как в Канаде эта организация признана террористической

ОТТАВА, 16 октября. /ТАСС/. Власти Канады выделили 10 млн канадских долларов ($7,3 млн) на оказание гуманитарной помощи пострадавшим в продолжающемся палестино-израильском конфликте. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо в ходе специального выступления в национальном парламенте.

"Канада выделила 10 млн [канадских] долларов на оказание гуманитарной помощи, в которую войдут предметы первой необходимости, такие как еда, вода и неотложная медицинская помощь. [Ее предоставят] тем, кто пострадал от кризиса в секторе Газа, на Западном берегу [реки Иордан] и в Израиле", - сказал он.

Трюдо подчеркнул, что эту помощь не получат боевики ХАМАС, так как в Канаде эта организация признана террористической. "Они не борцы за свободу, они не являются сопротивлением. Они - террористы", - сказал премьер-министр. Глава правительства Канады также полагает, что боевики ХАМАС "не представляют палестинский народ".