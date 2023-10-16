Трамп заявил, что Байден может только читать подготовленные спичрайтером тексты

Бывший президент США также отметил, что Байден на пресс-конференциях читает готовые ответы на вопросы журналистов

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний президент Джо Байден может только читать подготовленные спичрайтером тексты и готовые ответы на вопросы журналистов.

"У меня есть замечательный спичрайтер <...>, но так (говорить не по тексту - прим. ТАСС) намного интереснее. И вы думаете, что Байден сможет сделать также? Я не думаю <...>, он может только прочитать (тексты, подготовленные командой президента - прим. ТАСС)", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Айова. Он также отметил, что Байден на пресс-конференциях читает готовые ответы на вопросы журналистов.

Ранее Илон Маск выразил мнение, что настоящим президентом США является не Байден, а тот, кто управляет его телесуфлером.

Байдену в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет. Он нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. В июле 2022 года Байден прочел с телесуфлера технические подсказки вместе с основным текстом выступления.

Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.