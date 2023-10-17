Канада заявила о недопустимости перехвата ВВС КНР самолета в районе Корейского полуострова

Глава канадского Минобороны Уильям Блэр назвал действия китайских пилотов "непрофессиональными"

ОТТАВА, 17 октября. /ТАСС/. Перехват истребителем ВВС Народно-освободительной армии Китая канадского самолета-разведчика CP-140 Aurora в районе акватории Корейского полуострова является неприемлемым, так как он участвует в международных операциях по контролю за исполнением санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР. Об этом заявил журналистам глава канадского оборонного ведомства Уильям Блэр.

"Это было неприемлемо", - сказал он. Блэр пояснил, что этот самолет находился в международных водах и выполнял полет в рамках согласованной СБ ООН операции в отношении КНДР. Действия китайских пилотов глава Минобороны назвал "непрофессиональными".

Телеканал Global News 16 октября со ссылкой на Минобороны Канады сообщил, что в тот же день самолет-разведчик CP-140 Aurora был "агрессивным маневром" перехвачен истребителем ВВС КНР в международных водах.

С 2018 года канадские боевые корабли и самолеты-разведчики занимаются патрулированием акватории Тихого океана вблизи Корейского полуострова с целью отслеживать возможные незаконные поставки санкционных товаров в КНДР. В их задачи, в частности, входит слежение за всеми военными и гражданскими судами, которые "ведут подозрительную деятельность в акватории", а также фиксирование таких событий, как взлеты и посадки самолетов на суше.