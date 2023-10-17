В США заявили о готовности к работе с Россией над новой системой контроля за вооружениями

Постоянный представитель Соединенных Штатов при Конференции по разоружению Брюс Тернер отметил, что Вашингтон призывает Москву не отзывать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

ООН, 17 октября. /ТАСС/. США готовы к конструктивному сотрудничеству с Россией по вопросу возобновления полного выполнения Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и готовы работать над новой системой контроля за вооружениями, которая придет на смену СНВ-3. Об этом заявил постоянный представитель США при Конференции по разоружению Брюс Тернер.

"Мы готовы к конструктивной работе с Россией на пути к полному выполнению договора СНВ-3, к работе над снижением ядерных рисков и над системой контроля за ядерными вооружениями после 2026 года (СНВ-3 истечет в феврале 2026 года - прим. ТАСС)", - сказал он на заседании профильного комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Вашингтон призывает Москву не отзывать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), что "поставит под угрозу глобальную норму против ядерных испытаний", добавил Тернер.

О приостановке СНВ-3

Президент России Владимир Путин объявил 21 февраля, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. По его словам, Москва, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДСНВ.