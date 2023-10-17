Kyodo: власти японской Окинавы просят пересмотреть план переброски дронов США

По данным агентства, администрация префектуры сомневается в безопасности полетов БПЛА

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Администрация японской Окинавы потребовала от министерства обороны страны пересмотреть план перевода в эту префектуру восьми американских тяжелых разведывательно-ударных беспилотников MQ-9A Reaper. Соответствующее заявление было передано в местное представительство военного ведомства, передает информационное агентство Kyodo.

В заявлении, в частности, указывается, что размещение тяжелых беспилотников увеличивает бремя Окинавы, на которую приходится более 70% площади всех военных объектов США в Японии. Администрация префектуры также высказала сомнения в безопасности полетов дронов.

Как передает агентство, представитель Минобороны в ответ отметил важность использования тяжелых беспилотников для сбора информации в регионе. Представитель пообещал потребовать от США принять дополнительные меры обеспечения безопасности полетов.

Восемь американских тяжелых беспилотников MQ-9A Reaper с ноября 2022 года были размещены на базе ВВС Японии Каноя на острове Кюсю. С 13 октября их стали перебрасывать на остров Окинава в Восточно-Китайском море. Они будут дислоцированы на базе Кадэна - крупнейшем объекте ВВС США за пределами американской территории. Запускать беспилотники с базы Кадэна начнут с ноября. Они, как ожидается, будут в том числе патрулировать зону Тайваня.

Беспилотник MQ-9A Reaper с размахом крыльев 20 м оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/ч. Максимальная продолжительность полета - 24 часа. Беспилотник также способен нести ракеты класса "воздух - земля" и "воздух - воздух" и управляемые планирующие бомбы с лазерным наведением.