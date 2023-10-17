17 октября, 05:51

Полиция Испании начала операцию против неонацистов из Combat 18

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в Каталонии, Луго, Мадриде, Малаге и Толедо

МАДРИД, 17 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании проводят операцию в разных частях страны против неонацистской группировки Combat 18. Об этом сообщили в социальной сети X (ранее Twitter) каталонские полицейские.

По их информации, идет операция "против преступной организации, связанной с национал-социализмом и превосходством белых, под названием Combat 18". Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в Каталонии, Луго, Мадриде, Малаге и Толедо.

Combat 18 была основана в Великобритании в 1992 году. С тех пор у группировки появились отделения в других странах, в том числе в Испании и Германии. 

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