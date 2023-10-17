17 октября, 08:02

В Финляндии заявили, что повреждение Balticconnector вызвано внешними силами

Патрульное судно пограничной службы Финляндии "Турва" недалеко от места, где обнаружен поврежденный газопровод Balticconnector . Lehtikuva/ FINNISH BORDER GUARD via REUTERS
Патрульное судно пограничной службы Финляндии "Турва" недалеко от места, где обнаружен поврежденный газопровод Balticconnector
© Lehtikuva/ FINNISH BORDER GUARD via REUTERS

Министр охраны окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен уточнил, что страна не будет ни на кого возлагать ответственность за инцидент, пока не будут получены доказательства

СТОКГОЛЬМ, 17 октября. /ТАСС/. Повреждение газопровода Balticconnector вызвано "внешними силами". Об этом заявил министр охраны окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен, чьи слова приводит агентство Reuters.

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"Мы лишь можем сказать, что это была внешняя сила", - приводит агентство слова министра о повреждении трубопровода. Он уточнил, что страна не будет ни на кого возлагать ответственность за инцидент, пока не будут получены доказательства, сообщает Reuters. В то же время агентство отмечает, что следователи рассматривают версию, что повреждения могли быть результатом преднамеренного саботажа.

Газопровод Balticconnector проложен между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Его протяженность по дну Балтийского моря составляет почти 80 км, по суше в Эстонии - 55 км, в Финляндии - 21 км. Пропускная способность - до 2,6 млрд кубометров в год. Эстония и Финляндия заявили, что приостановка работы газопровода не повлияет на их энергетическую безопасность. 

Теги:
Финляндия
© Информационное агентство ТАСС
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