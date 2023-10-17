В КНР заявили о вторжении канадского самолета-разведчика в воздушное пространство Китая

Пекин расценил это как нарушение суверенитета КНР и угрозу ее национальной безопасности

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. ВВС Народно-освободительной армии Китая перехватили канадский разведывательный самолет CP-140 Aurora, так как он без разрешения вошел в воздушное пространство КНР. Об этом во вторник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"14 октября канадский самолет CP-140 вторгся в воздушное пространство возле китайского архипелага Дяоюйдао", - сказала Мао Нин. "В ответ на провокационные действия Китай сделал Канаде серьезное представление", - добавила она.

По ее словам, пролет самолета-разведчика расценивается Пекином как нарушение суверенитета КНР и угроза ее национальной безопасности.

Мао Нин указала, что Оттава должна "уважать объективные факты и прекратить распространять ложную информацию". "Китай призывает Канаду осознать серьезность ситуации и немедленно прекратить рискованные и провокационные действия", - резюмировала она.

Ранее телеканал Global News со ссылкой на Минобороны Канады сообщил, что самолет-разведчик CP-140 Aurora был перехвачен истребителем ВВС КНР в международных водах "агрессивным маневром".

С 2018 года канадские боевые корабли и самолеты-разведчики занимаются патрулированием акватории Тихого океана вблизи Корейского полуострова с целью отслеживать возможные незаконные поставки санкционных товаров в КНДР.