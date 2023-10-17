Гурбангулы Бердымухамедов проведет переговоры с Си Цзиньпином

По итогам государственного визита президента Туркмении Сердара Бердымухамедова в Китай в январе было объявлено о повышении уровня отношений между двумя странами до всеобъемлющего стратегического партнерства

АШХАБАД, 17 октября. /ТАСС/. Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Пекин для участия в третьем форуме "Один пояс - один путь", где у него в том числе запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило государственное агентство TDH.

Отмечается, что туркмено-китайское взаимодействие имеет долгосрочный характер и выстраивается в соответствии с подписанной двумя странами декларации об установлении отношений стратегического партнерства.

Агентство напоминает,что по итогам государственного визита президента Туркмении Сердара Бердымухамедова в Китай и его переговоров с Си Цзиньпином в январе было объявлено о повышении уровня отношений между двумя странами до всеобъемлющего стратегического партнерства.

Объем товарооборота между Китаем и Туркменией за январь - август этого года составил $7,29 млрд, увеличившись на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщал посол КНР в Ашхабаде Цянь Найчэн. Краеугольным камнем китайско-туркменских отношений, по его словам, является сотрудничество в области природного газа. Объем ежегодных поставок туркменского природного газа в Китай составляет около 40 млрд кубометров. КНР является крупнейшим импортером туркменского газа, который поставляется по трем ниткам транснационального газопровода Туркменистан - Узбекистан - Казахстан - Китай, введенного в эксплуатацию в декабре 2009 года.

Третий форум "Пояса и пути" проходит в Пекине 17 и 18 октября, в нем принимают участие свыше 4 тыс. человек из более чем 140 стран. Президент РФ Владимир Путин прибыл в качестве главного гостя мероприятия.