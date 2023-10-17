Иран заявил о намерении акцентировать внимание на межрегиональном сотрудничестве с Россией

По словам посла Исламской Республики Казема Джалали, страны обменялись "хорошими делегациями" на уровне провинций

ТОМСК, 17 октября. /ТАСС/. Иран делает ставку на развитие межрегионального сотрудничества с Россией. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали на встрече с губернатором Томской области Владимиром Мазуром.

"Наш президент делает акцент на том, чтобы мы развивали отношения с нашими соседними государствами. Конечно же, среди наших соседей Россия занимает привилегированное место. Мы выступаем за расширение отношений с Российской Федерацией. Также наш президент делает акцент на развитии межрегионального сотрудничества. Мы обменялись хорошими делегациями на уровне наших провинций", - сказал посол.

Владимир Мазур предложил организовать делегацию из представителей бизнеса и научных организаций Ирана в Томскую область, заинтересованных в сотрудничестве. "У нас работают сотни малых и средних компаний, чья продукция конкурентоспособна и может быть интересна Ирану. Речь идет как об экспорте, так и об импорте", - сказал Мазур.

Он также предложил Томской области установить побратимские отношения с одной из иранских провинций, где развиты научно-образовательные отрасли.

Делегация Ирана находится с рабочим визитом в Томской области с 16 по 18 октября. Программа мероприятий состоит из посещения томских вузов и предприятий. Договоренность о визите иранских дипломатов в Томск была достигнута на встрече Мазура с послом в июне этого года на полях ПМЭФ.