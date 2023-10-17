В Минске заявили о важности предоставления доказательств геноцида белорусов в годы войны

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед отметил, что необходимо "разобраться в деталях, показать каждый факт уничтожения мирного населения"

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед считает важным представить всему миру доказательства геноцида, учиненного нацистами и их пособниками в отношении белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом он сказал, встречаясь с сотрудниками Государственного комитета судебных экспертиз.

"Катрюк [обвиняемый в убийстве жителей Хатыни Владимир Катрюк] и ему подобные должны быть осуждены. Бесспорные доказательства мы всевозможными формами будем рассылать везде и показывать всем. Кто у них герои? Вы помните недавний демарш в парламенте Канады? Это такие же катрюки, у которых руки по локоть в крови", - отметил генпрокурор, слова которого приводятся в Telegram-канале Генеральной прокуратуры.

По словам Шведа, в ходе расследования уголовного дела о геноциде "важно разобраться в деталях, показать каждый факт уничтожения мирного населения, по каждому населенному пункту установить время, дату, наименование частей, подразделений и списки карателей". Также глава Генпрокуратуры считает важным "по возможности установить имена людей, уничтоженных при определенной карательной операции".

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в апреле 2021 года. К настоящему времени сотрудники прокуратуры допросили около 17 тыс. свидетелей преступлений и направили за рубеж запросы о выдаче остающихся в живых нацистских преступников.

Ранее генпрокурор Белоруссии сообщил о готовящихся к передаче в суд уголовных дел в отношении уже умерших нацистских преступников по обвинению в геноциде мирного населения. Проведение посмертных процессов в отношении нацистских преступников стало возможно после принятия в Белоруссии соответствующего закона, который в середине июля был подписан президентом республики Александром Лукашенко.