У Ватикана усилили меры безопасности

По данным ANSA, также увеличены полицейские патрули

РИМ, 17 октября. /ТАСС/. Зона вокруг города-государства Ватикан, занимающего 44 га на северо-западе итальянской столицы, взята под особый контроль как одна из уязвимых с точки зрения угроз безопасности.

Как сообщили агентству ANSA представители правоохранительных органов, все их сотрудники, число которых увеличено, проинструктированы и должны быть готовы к "любой аномальной ситуации". Дежурящие на площади Святого Петра карабинеры снабжены пуленепробиваемыми жилетами. Ужесточен контроль при входе на площадь, а также в собор Святого Петра, для чего необходимо проходить рамки металлоискателя.

О более внимательном контроле уже сообщалось в минувшее воскресенье, когда Папа Римский традиционно обращается к собирающимся на площади верующим.

Ранее сообщалось также, что под усиленный контроль взяты по всей национальной территории места, связанные с еврейской общиной, в том числе синагоги и еврейские культурные центры.