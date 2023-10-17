Бомбардировщик ВВС США B-52 провел учения и впервые приземлился в Южной Корее

Американский самолет способен нести ядерное оружие

СЕУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Бомбардировщик ВВС США B-52, способный нести ядерное оружие, провел учения с южнокорейскими военными и впервые совершил посадку на территории Республики Корея. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Американский самолет провел учения с южнокорейскими малозаметными истребителями F-35A. После этого он совершил пролет над местом проведения международной выставки аэрокосмической и военной продукции ADEX в день ее открытия в городе Соннам. Бомбардировщик совершил посадку на авиабазе в городе Чхонджу.

Агентство отмечает, что B-52 приземлился на территории Южной Кореи впервые, хотя неоднократно был задействован в совместных учениях над Корейским полуостровом.

"Учения еще раз продемонстрировали высококлассный совместный операционный потенциал ВВС Республики Корея и США", - заявили южнокорейские военные. С 12 по 16 октября американский атомный авианосец "Рональд Рейган" находился с визитом в городе Пусан.

Сеульская выставка ADEX впервые состоялась в 1996 году и проводится каждые два года. В нынешнем году, как проинформировали организаторы, участие в ней принимают около 550 компаний из 35 стран, при этом большинство (347) - южнокорейские. Представители США указывали, что в этом году участие страны в выставке по случаю 70-летия альянса с Южной Кореей будет масштабнее, чем прежде.