ЕС и США обсудят на саммите 20 октября якобы предоставление КНДР военной помощи РФ

По словам высокопоставленного представителя ЕС, стороны обсудят, "что делать со странами, которые помогают России"

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза и США обсудят на саммите 20 октября якобы предоставление со стороны КНДР военной помощи России. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"Да, это будет обсуждаться. Посмотрим, будет ли (включен итог обсуждения вопроса - прим. ТАСС) в итоговое заявление, но вопрос будет поднят на саммите", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, обсудят ли Брюссель и Вашингтон сообщения о предоставлении КНДР военной помощи России.

По словам дипломата, стороны обсудят, "что делать со странами, которые помогают России". "Обсудим, что мы делаем со странами, которые помогают России. Обсудим, как усилить предотвращение обхода санкций. Все это будет частью дискуссии", - добавил он.

Администрация Соединенных Штатов полагает, что власти КНДР направили более 1 тыс. контейнеров с "военной техникой и боеприпасами" российским вооруженным силам для применения в СВО на Украине, сообщил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия и КНДР не подписывали никаких соглашений по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына в сентябре, в том числе по военно-техническому сотрудничеству. Песков не стал комментировать заявления других стран о военно-техническом сотрудничестве РФ и КНДР, рекомендовав ознакомиться со словами Путина по этому поводу.