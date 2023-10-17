Главы МИД G7 подтвердили необходимость улучшить гуманитарную ситуацию в Газе

Министры решительно осудили "террористические атаки исламской организации ХАМАС"

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств Группы семи (G7) провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обострение палестино-израильского конфликта и подтвердили необходимость сотрудничества с целью улучшения гуманитарной обстановки в секторе Газа. Об этом сообщила журналистам глава МИД Японии Ёко Камикава.

"Министры G7 решительно осудили террористические атаки исламской организации ХАМАС и согласились с необходимостью улучшения гуманитарной ситуации в Газе", - отметила она.

Камикава в ходе разговора изложила своим коллегам по "семерке" позицию Японии по ситуации на Ближнем Востоке и объяснила решение Токио выделить $10 млн в качестве гуманитарной помощи жителям сектора Газа

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены свыше 11,2 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,2 тыс. получили ранения.