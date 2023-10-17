В Болгарии оппозиция планирует снова выразить недоверие правительству страны

Предыдущий вотум в связи с провалом политики в энергетической сфере правительство преодолело

СОФИЯ, 17 октября. /ТАСС/. Представители болгарской оппозиции - коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию", партия "Возрождение" и партия "Есть такой народ" - готовы внести в Народное собрание (парламент) новое предложение о вотуме недоверия правительству, на этот раз в связи с провалом его политики в области безопасности. Об этом журналистам сообщила лидер болгарских социалистов Корнелия Нинова.

"Две партии, к которым мы обратились, - "Есть такой народ" и "Возрождение" - подготовили свои предложения и собрали подписи под предложением. Единственный вопрос, который обсуждается: когда необходимо внести наше предложение о недоверии в парламент? Костадин Костадинов [лидер партии "Возрождение"] считает, что это надо сделать после выборов, мы считаем, что это лучше сделать уже сейчас. Предстоят переговоры", - сообщила Нинова, подчеркнув, что в нынешних условиях обострения международной обстановки и вероятности новой миграционной волны правительство действует неадекватно. Выборы в местные органы власти пройдут 29 октября, второй тур - 5 ноября.

Новое Предложение о вотуме недоверия, когда оно будет внесено в парламент, станет вторым испытанием на прочность для правительства премьера Николая Денкова. Предыдущий вотум недоверия в связи с провалом политики в энергетической сфере правительство преодолело, оно получило поддержку 143 депутатов парламента.

В соответствии с действующим законодательством предложение о вотуме недоверия правительству должно быть рассмотрено в парламенте не ранее чем через три и не позднее чем через семь дней после его внесения в канцелярию парламента. Для того чтобы вотум недоверия был успешным, необходимы голоса более половины депутатов, то есть не менее 121 из 240 членов парламента. Оппозиционные партии имеют 71 голос. Таким образом, реальных шансов отправить правительство Денкова, сформированное при поддержке политических объединений "Продолжаем перемены", "Демократическая Болгарии", коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил, а также партии "Движение за права и свободы", у них нет, но предстоят очередные серьезные дебаты в парламенте.