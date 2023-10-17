Число погибших в Израиле канадцев возросло до шести

Еще двое числятся пропавшими без вести, сообщила журналистам глава канадского МИД Мелани Жоли

ОТТАВА, 17 октября. /ТАСС/. Число граждан Канады, погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до шести. Об этом сообщила журналистам глава канадского МИД Мелани Жоли.

"Сейчас мы можем подтвердить гибель шести [канадцев], двое числятся пропавшими без вести", - сказала она.

По словам Жоли, эвакуация канадских граждан из Тель-Авива и с Западного берега реки Иордан продолжается. Так, из Израиля самолетами ВВС Канады уже вывезено 1,3 тыс. человек, а с Западного берега реки Иордан пока эвакуирован 21 канадец. В понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо уточнил, что их вывезли автобусом в Иорданию. Кроме того, канадским эвакуационным группам, по словам Жоли, удалось забрать несколько граждан Австралии и Новой Зеландии.

Глава МИД Канады также призвала канадцев, которые хотят покинуть эти территории, незамедлительно обратиться в диппредставительства страны. "Мы не знаем, сколько еще продлится эта [спасательная] операция, так как ситуация на местах стремительно меняется", - пояснила она.