СМИ: госсекретарь США встретился с лидером Палестины в Аммане

Как сообщил телеканал Al Arabiya, в центре переговоров обсуждение ситуации вокруг сектора Газа

КАИР, 17 октября. /ТАСС/. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и президент Государства Палестина Махмуд Аббас проводят встречу в столице Иордании - городе Амман. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его информации, в центре переговоров обсуждение ситуации вокруг сектора Газа. Как указывает телеканал, Блинкен и Аббас обсуждают пути сдерживания конфликта, недопущения расширения его масштабов и распространения в регионе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что 18 октября Израиль посетит президент США Джо Байден. По ее словам, "затем президент Байден поедет в Амман, Иорданию, где встретится с королем Абдаллой II, египетским президентом [Абдель Фаттахом] ас-Сиси и главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом". Она пояснила, что Байден вновь заявит, что ХАМАС, с точки зрения Вашингтона, не отстаивает право палестинцев на самоопределение, обсудит с принимающими сторонами гуманитарные потребности мирного населения в сектора Газа.