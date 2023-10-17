В Баку заявили, что "агрессивная риторика" Еревана направлена на подрыв перспектив мира

В МИД Азербайджана сообщили, что республика никогда не претендовала на территорию других стран

БАКУ, 17 октября. /ТАСС/. Агрессивная риторика Армении демонстрирует ее стремление подорвать перспективы мирного соглашения между Баку и Ереваном. Об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана в ответ на выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании Европарламента.

"Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прозвучавшие на сессии Европарламента 17 октября, демонстрируют, что эта страна, продолжая агрессивную риторику и обвинения против Азербайджана, решительно настроена на еще больший подрыв перспектив мирного соглашения", - говорится в комментарии.

В нем отмечается, что обвинения Азербайджана в "этнических чистках" армян Карабаха, которые добровольно уехали в Армению, необоснованны и откровенно противоречат отчетам и заявлениям представителей специализированных структур ООН, которые посетили регион и активно действуют в соседней стране.

Касаясь заявления Пашиняна об "экстерриториальности" Лачинской дороги, в МИД подчеркнули, что Азербайджан "обладает суверенитетом над всеми дорогами на своей территории и попытки доказать обратное не имеют под собой никаких оснований".

В комментарии также указано, что Азербайджан никогда не претендовал на территорию других стран.

Отмечается, что у Армении есть обязательство, связанное с обеспечением строительства новых транспортных коммуникаций, соединяющих западные регионы Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой. "К сожалению, эта страна в очередной раз упускает такую возможность. Подписание соглашения о строительстве автомобильной и железной дорог, которые соединят Азербайджан с Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Ирана, еще раз показывает, что, в отличие от Армении, Азербайджан постоянно вносит позитивный вклад в развитие транспортных коридоров в регионе с использованием альтернативных маршрутов", - сказано в комментарии.