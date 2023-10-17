17 октября, 19:20

Пентагон заявил, что НОАК за два года допустила больше инцидентов с ВС США, чем за 10 лет

С осени 2021 года зафиксировали более 180 таких инцидентов, заявил помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Пентагон утверждает, что Народно-освободительная армия Китая за последние два года допустила по причине непрофессиональных или небезопасных действий больше инцидентов с участием Вооруженных сил США, чем за предыдущие 10 лет.

"Конкретно с осени 2021 года мы видели более 180 таких инцидентов, то есть за последние два года больше, чем за предыдущее десятилетие", - заявил на брифинге помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер. Ссылаясь на недавние высказывания шефа Пентагона Ллойда Остина на эту тему, он выразил мнение, что "КНР может и должна положить конец такому поведению".

При этом военное ведомство США продолжит добиваться "открытых линий" связи с партнерами в Китае, отметил Рэтнер. По его словам, Вашингтон настаивает на открытии таких каналов связи с военными кругами КНР на различных уровнях, в том числе на самом высоком. ВС США продолжат действовать "везде, где позволяет международное право", добавил Рэтнер. 

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