В США заявили, что внимательно следят за визитом Путина в Пекин

По словам адмирала Джона Акуилино, Вашингтон "очень беспокоит тесное сотрудничество двух авторитарных держав"

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты внимательно следят за участием российского президента Владимира Путина в работе форума "Один пояс - один путь" в Пекине в контексте его предстоящих переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил журналистам глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино.

"Мы очень внимательно следим за сотрудничеством [России и Китая]", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как реагируют США на предстоящие 18 октября переговоры Путина с Си Цзиньпином. По словам адмирала, Вашингтон "очень беспокоит тесное сотрудничество двух авторитарных держав".

Кроме того, Акуилино заявил об обеспокоенности новостями о том, что КНДР якобы поставляет оружие РФ.

Путин 18 октября проведет полномасштабные переговоры с Си Цзиньпином. Не исключены и другие контакты.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия и КНДР не подписывали никаких соглашений по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына в сентябре, в том числе по военно-техническому сотрудничеству. Песков не стал комментировать заявления других стран о военно-техническом сотрудничестве РФ и КНДР, рекомендовав ознакомиться со словами Путина по этому поводу.