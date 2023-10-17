DPA: делегация Шольца покинула самолет перед вылетом из Тель-Авива из-за сирен тревоги

По информации агентства, канцлера ФРГ отвезли в здание на машине, а остальных пассажиров попросили лечь на землю на летном поле

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с правительственной делегацией был вынужден срочно покинуть самолет перед вылетом из Тель-Авива в Каир из-за сирен воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, канцлера ФРГ отвезли в здание на машине, а остальных пассажиров попросили лечь на землю на летном поле. Неподалеку от аэропорта сработала израильская система ПВО "Железный купол".

Как отмечает газета Bild, сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ осмотрели правительственный лайнер на предмет возможных опасностей. После этого пассажиры смогли вернуться на борт.

Во вторник Шольц прибыл в Израиль с визитом солидарности. Там он провел переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, в ходе которых обсудил, среди прочего, вопрос доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Вечером Шольц должен был вылететь в Египет.