В Австрии начинаются слушания по делу экс-канцлера Курца

Бывшему политику грозит до трех лет лишения свободы

ВЕНА, 18 октября. /ТАСС/. Суд над экс-канцлером Австрии Себастьяном Курцем, возглавлявшим австрийское правительство с 2017 по 2021 годы, начинается в Вене. Бывшему главе кабмина, обвиняемому в даче ложных показаний, грозит до трех лет лишения свободы.

Суд назначил первые три слушания на 18, 20 и 23 октября. Однако ожидается, что процесс займет больше времени.

Курца обвиняют в даче ложных показаний в ходе парламентского расследования о назначении руководства австрийского государственного холдинга OeBAG, который распоряжается инвестициями государства в капитале компаний. По мнению прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, в ходе допроса в парламентском комитете в 2020 году Курц предоставил неверные сведения, отвечая на вопрос о его возможной роли в назначении главой OeBAG его доверенного лица Томаса Шмида. Тогда Курц заявлял, что был проинформирован о ходе подбора претендента на должность главы OeBAG, но не участвовал в выборе напрямую. Позже стало известно об электронной переписке Курца, которая заставила прокуратуру сомневаться в правдивости слов бывшего политика.

Экс-канцлер отрицает вину и утверждает, что его заявления перед парламентским комитетом исказили. "Это ложные обвинения, и мы рады, что правда наконец-то выйдет на свет, а безосновательность обвинений будет доказана в суде", - писал Курц на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Австрийская прокуратура по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ведет расследование с 2021 года, на тот момент Курц еще занимал пост канцлера и главы Австрийской народной партии - старшего партнера в правящей коалиции с "Зелеными". В декабре 2021 года Курц ушел из политики, заявив, что намерен посвятить себя новым профессиональным задачам и проводить больше времени с новорожденным сыном.

Это не первый случай в истории Австрии, когда бывший канцлер предстает перед судом по такому обвинению. В 1985 году канцлер социал-демократ Фред Зиновац на одном из партийных собраний заявил, что хочет обратить внимание общественности на "нацистское прошлое" бывшего генсека ООН Курта Вальдхайма, кандидата в президенты Австрии. Когда слова Зиноваца просочились в прессу, он подал иск о клевете и попытался опровергнуть свое заявление. В конечном итоге политик был вынужден заплатить штраф за дачу ложных показаний в размере 360 тыс. шиллингов (более €26 тыс.).