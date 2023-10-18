Таджикистан направит народу Афганистана 3,3 тыс. тонн гуманитарной помощи

В пакет помощи войдут продукты, палатки, одежда и другие жизненно необходимые предметы

ДУШАНБЕ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Таджикистана направят народу Афганистана, пострадавшему от землетрясений, 3,3 тыс. тонн продуктов, одежды и стройматериалов в качестве гуманитарной помощи. Соответствующее распоряжение дал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Гуманитарная помощь состоит из зимней одежды и обуви, продуктов питания, строительных материалов, палаток, зимних одеял, спальных принадлежностей, питьевой воды и других жизненно необходимых предметов общим объемом около 3,3 тыс. тонн", - сообщило таджикское государственное агентство Khovar.

В сообщении отмечается, что помощь будет доставлена на 130 грузовиках, груз отправят 18 октября.

7 октября в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр стихии находился в 42 км к северо-западу от Герата, где проживают 272 тыс. человек. По данным министерства по борьбе со стихийными бедствиями во временном афганском правительстве, более 2,4 тыс. жителей погибли, не менее 2 тыс. пострадали.