Премьер Эфиопии заявил, что Африка становится новой "глобальной экономической силой"

Африканский союз получит и место постоянного члена Совета Безопасности ООН, уверен Абий Ахмед

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Африка обладает огромным потенциалом экономического роста и может стать новой глобальной экономической силой, имеющий вес и в политической сфере. Об этом заявил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед на открытии Третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине.

По его словам, Африка с населением 1,4 млрд человек становится "глобальной экономической силой" и "без сомнений будет следующим передовым рынком". "Африка, которая когда-то была источником сырья, в настоящее время реализует свой потенциал. Континент, который до сих пор был в стороне, используя свои природные богатства, быстро становится глобальной экономической, общественной и политической движущей силой", - сказал он.

Премьер Эфиопии отметил включение Африканского союза (АС) в G20, подчеркнув, что это "давно назревшее решение". По его мнению, АС без сомнений получит и место постоянного члена Совета Безопасности ООН. "Инклюзивность становится необходимой чертой мультилатерализма, и я не сомневаюсь, что реформы, свидетелями которых мы является на международных форумах, распространятся [и дальше, чтобы] включить АС в качестве постоянного члена Совбеза ООН", - сказал Абий Ахмед.

По его словам, мировое сообщество в настоящее время подвержено серьезным кризисам. "Мы столкнулись с проблемой климата, структурными сдвигами и глобальной нестабильностью", - сказал он. Как отметил премьер Эфиопии, в этих условиях необходимы "согласованные и совместные усилия по решению общих проблем". Такой подход, уверен Ахмед, ранее позволял всему миру сохранять устойчивость. "Мы как глобальные лидеры должны придерживаться принципов гуманности, справедливости, инклюзивности, равенства и сострадания", - подчеркнул он.

Ахмед приветствовал китайскую инициативу "Один пояс - один путь", отметив, что она основана на принципах коллективного прогресса и способствует мировому развитию, сближает людей и позволяет преодолеть барьеры.