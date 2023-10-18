Гутерриш назвал создание современной инфраструктуры крайне важным для развития всех стран

Инфраструктура является основой функционирования экономики, подчеркнул генсек ООН

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Создание современной и устойчивой инфраструктуры крайне важно для развития и экономического роста всех стран. С таким заявлением генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на открытии Третьего форума международного сотрудничества "Пояс и путь" в Пекине.

"Без инфраструктуры не может быть никакого развития <...>. Инфраструктура является основой повседневной жизни людей и функционирования экономики. [Инфраструктура включает в себя вещи] от питьевой воды до электричества, связи и доступа к интернету", - сказал он.

При этом Гутерриш указал, что "миллиарды жителей развивающихся стран не имеют доступа к этим базовым вещам", что влечет за собой рост стоимости жизни и увеличение неравенства. "Мы должны найти способ обеспечить экономический рост, создать рабочие места, продвигать устойчивые решений <...>, и инфраструктура - это дорога к этому", - добавил он.