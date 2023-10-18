Парламент Грузии не допустил дипкорпус на заседание по вопросу импичмента президента

Администрация президента Саломе Зурабишвили "опротестовывает тот факт, что парламент рассматривает и ведет заседание по импичменту и такой важный процесс, как обычный, рядовой рабочий формат"

ТБИЛИСИ, 18 октября. /ТАСС/. Парламент Грузии отказался приглашать аккредитованных в стране дипломатов на заседание по вопросу импичмента президента Саломе Зурабишвили. Об этом заявила администрация грузинского лидера.

"Несмотря на запрос администрации президента, парламент отказался приглашать на обсуждение вопроса импичмента аккредитованный в Грузии дипломатический корпус, и представителей президента в Конституционном суде", - говорится в заявлении.

Как отмечается, администрация президента "опротестовывает тот факт, что парламент рассматривает и ведет заседание по импичменту и такой важный процесс, как обычный, рядовой рабочий формат".

В среду парламент Грузии проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос объявления импичмента президенту и в этот же день проголосует по нему. Зурабишвили ранее выразила желание присутствовать на заседании.

Конституционный суд (КС) Грузии 16 сентября постановил, что президент нарушила основной закон, совершив рабочие визиты в европейские страны без разрешения правительства. Таким образом, КС поддержал представление об импичменте президенту за нарушение конституции. Решение инстанции было передано в парламент, которому предстоит проголосовать по вопросу импичмента. Зурабишвили будет отстранена, если за импичмент проголосуют 100 депутатов из 150. У правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в парламенте менее 90 голосов.