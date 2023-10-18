Си Цзиньпин заявил, что КНР поддерживает РФ в отстаивании ее национального суверенитета

Председатель КНР также выразил поддержку российскому народу, чтобы он встал на путь национального возрождения по своему собственному выбору и защищал безопасность и интересы развития

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Китай поддерживает Россию в отстаивании ее интересов в области национального суверенитета, безопасности и развития. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на российско-китайских переговорах в расширенном составе в Доме народных собраний в Пекине.

"Китай поддерживает российский народ в том, чтобы он встал на путь национального возрождения по своему собственному выбору и защищал свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин также напомнил, что в 2024 году исполнится 75 лет со дня установления дипотношений между странами. "Развитие постоянного добрососедства и дружбы, всестороннего стратегического взаимодействия и беспроигрышных китайско-российских отношений - это не временная политика, а долгосрочное решение", - сказал он, добавив, что обе стороны должны способствовать качественному развитию китайско-российского прагматического сотрудничества и активно изучать стратегическое взаимодействие в новых отраслях промышленности.

Лидеры Китая и РФ провели переговоры после церемонии открытия Третьего форума "Пояса и пути", который проходит в Пекине 17 и 18 октября. В нем принимают участие свыше 4 тыс. человек из более чем 140 стран. Путин прибыл в качестве главного гостя мероприятия.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.