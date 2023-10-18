Израиль одобрил возможность эвакуации жителей в зоне до 5 км от границы с Ливаном

В израильском Минобороны при этом отметили, что решение не подразумевает немедленного начала обязательной эвакуации

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Израиля одобрили разрешение на эвакуацию жителей населенных пунктов северных районов страны, расположенных на удалении до 5 км от границы с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

"Решение правительства, которое теперь было одобрено, разрешает министру обороны и Армии обороны Израиля проводить в соответствии с оценкой ситуации поэтапную эвакуацию населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 2 до 5 км от ливанской границы", - говорится в сообщении.

В министерстве при этом отметили, что это решение не подразумевает немедленного начала обязательной эвакуации.