18 октября, 13:27,
обновлено 18 октября, 13:34

Израиль одобрил возможность эвакуации жителей в зоне до 5 км от границы с Ливаном

В израильском Минобороны при этом отметили, что решение не подразумевает немедленного начала обязательной эвакуации

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Израиля одобрили разрешение на эвакуацию жителей населенных пунктов северных районов страны, расположенных на удалении до 5 км от границы с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

"Решение правительства, которое теперь было одобрено, разрешает министру обороны и Армии обороны Израиля проводить в соответствии с оценкой ситуации поэтапную эвакуацию населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 2 до 5 км от ливанской границы", - говорится в сообщении.

В министерстве при этом отметили, что это решение не подразумевает немедленного начала обязательной эвакуации. 

Теги:
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