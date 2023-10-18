Палата представителей США вновь не смогла избрать своего нового спикера

На этот пост баллотируется кандидат от республиканского большинства в нижней палате Конгресса Джим Джордан

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США вторично не смогла избрать своего нового спикера. Баллотирующемуся на этот пост кандидату от республиканского большинства в нижней палате Конгресса Джиму Джордану, как и днем ранее, не удалось заручиться необходимой поддержкой коллег.

Таким образом, у Джордана (от штата Огайо) по-прежнему не получается преодолеть внутрипартийный раскол среди республиканцев в Палате представителей. Как свидетельствуют результаты второго раунда голосования, в стане оппозиции все еще отсутствует консенсус, позволяющий Джордану добиться избрания спикером. В настоящее время Джордан является главой юридического комитета нижней палаты Конгресса США.

Республиканцы контролируют Палату представителей по итогам промежуточных выборов ноября 2022 года. Они официально выдвинули на пост спикера кандидатуру Джордана во вторник. Этот же шаг республиканцы сделали в среду. В свою очередь демократическое меньшинство Палаты представителей, как и во вторник, номинировало на эту должность своего лидера Хакима Джеффриса (от штата Нью-Йорк). Однако речь идет, по сути, о чисто символическом шаге: кандидатура Джеффриса не имеет шансов на утверждение, поскольку не получит требующейся для этого поддержки республиканцев.

По итогам второго раунда голосования Джеффрису удалось заручиться даже более значимой поддержкой, чем Джордану (схожая ситуация наблюдалась и во вторник). Претендент демократов набрал 212 голосов (против 199 у Джордана). Объясняется это тем, что среди республиканского большинства не все решили руководствоваться партийной дисциплиной и поддержать Джордана. Отказавшиеся проголосовать за него однопартийцы поддержали ряд других республиканцев, кандидатуры которых даже не были официально выдвинуты. За таких аутсайдеров в среду было подано в общей сложности 22 голоса.

Для избрания спикером необходимо получить минимум 217 голосов.

Отстранение Маккарти

3 октября большинство в Палате представителей проголосовало за смещение с поста спикера республиканца Кевина Маккарти (от Калифорнии). Впервые в истории Соединенных Штатов спикер Палаты представителей был отстранен от должности. С тех пор временно исполняет эти обязанности республиканец Патрик Макгенри (от Северной Каролины).

До избрания нового спикера работа нижней палаты Конгресса остается практически парализованной. В нынешней ситуации конгрессмены не уполномочены проводить голосования по значимым вопросов, например по поводу бюджета на 2024 финансовый год, который начался 1 октября, а также выделения Украине и Израилю новой крупной военной помощи. Причем процедуру отстранения Маккарти от должности инициировали правые круги Республиканской партии в Палате представителей.

После ухода Маккарти с должности наиболее вероятными его сменщиками оказались Джордан и другой конгрессмен-республиканец - Стивен Скалис (от Луизианы). Большинство республиканцев в нижней палате лишь несколько дней назад поддержали стремление Скалиса бороться за пост спикера - третий по значимости в государственной иерархии США, после чего Джордан сошел с дистанции. Однако Скалису все же не удалось заручиться поддержкой однопартийцев в таких масштабах, чтобы гарантировать себе назначение спикером. В связи с этим он 12 октября взял самоотвод.

После этого во внутрипартийную схватку вновь вступил Джордан, о поддержке кандидатуры которого ранее заявил предыдущий президент США республиканец Дональд Трамп. Бросивший ему вызов конгрессмен-республиканец Остин Скотт (от Джорджии) не получил нужной поддержки по итогам закрытого внутрипартийного голосования республиканской фракции в нижней палате Конгресса 13 октября.

Маккарти добился избрания спикером в январе текущего года лишь в 15-м туре голосования. Такое произошло впервые за 100 лет. Некоторые наблюдатели предупреждают, что шансы Джордана на избрание спикером будут сокращаться, если голосование по его кандидатуре растянется на много туров.