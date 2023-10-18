Reuters: США планируют ослабить санкции против Венесуэлы в нефтегазовом секторе

По данным агентства, это произойдет в связи с договоренностями правительства и венесуэльской оппозиции о гарантиях на президентских выборах

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов планирует ослабление санкционного режима против Венесуэлы в нефтегазовом секторе в связи с договоренностями правительства и венесуэльской оппозиции о гарантиях на президентских выборах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

По их словам, вашингтонская администрация планирует в самое ближайшее время провести значительное ослабление рестрикций в отношении энергетической отрасли Боливарианской Республики, но готова и отказаться от этих мер, если правительство президента Николаса Мадуро не снимет запреты в отношении кандидатов на пост президента от оппозиции и не освободит политических заключенных.

Представители руководства Венесуэлы и оппозиции на переговорах в столице Барбадоса - городе Бриджтаун - во вторник заключили соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в Боливарианской Республике в 2024 году. Договоренности подразумевают неприятие любой формы политического насилия против Венесуэлы и ее институтов, партии признают право каждого политического деятеля свободно выбирать своего кандидата на президентских выборах, а также предоставляются гарантии для всех участников выборов. Президентские выборы должны пройти во второй половине 2024 года.

США и их союзники ввели в отношении Венесуэлы 930 различных односторонних рестрикций. Наибольший ущерб экономике республики наносят жесткие санкции, введенные в 2019 году в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA, которые включают запрет на экспорт нефти. По некоторым данным, от американских санкций, введенных в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы, Каракас потерял более $232 млрд; также порядка $30 млрд, принадлежащих республике, заблокированы в западных банках.