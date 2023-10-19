Байден: США обсуждают с Израилем альтернативы наземной операции в секторе Газа

Американский президент не поделился вариантами, которые обсудили военные обеих стран

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Вашингтон обсуждает с представителями еврейского государства возможные альтернативы проведению Израилем наземной военной операции в секторе Газа. Об этом заявил президент США Джо Байден в среду.

"Мы долго говорили о том, какие есть альтернативы", - отметил он, отвечая на вопрос, снизилась ли вероятность проведения Израилем такой операции. "Наши военные говорят с их военными о том, какие есть альтернативы, но я не стану вдаваться в это", - добавил американский лидер. Он беседовал с журналистами на борту своего самолета во время возвращения из Израиля. Стенограмму выступления Байдена опубликовала пресс-служба Белого дома.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 3,4 тыс. палестинцев, ранены свыше 12 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,5 тыс. получили ранения.