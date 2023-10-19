Никарагуа разрешит выехать в Ватикан 12 священникам, находящимся под следствием

Они уже отправились в Рим

ГАВАНА, 19 октября. /ТАСС/. Руководство Никарагуа позволит по меньшей мере 12 католическим священникам, в отношении которых в стране ведутся расследования, выехать в Ватикан.

"Достигнуто соглашение о передаче Ватикану 12 священников, которые по разным причинам подверглись судебному преследованию и которые сегодня днем отправились в Рим. <...> Договоренности достигнуты при посредничестве высшего руководства Католической церкви в Никарагуа и Ватикане и свидетельствуют о постоянной воле и стремлении найти решения в знак признания и поощрения такой большой веры и надежды, которые всегда воодушевляют никарагуанских верующих", - говорится в заявлении руководства республики, опубликованном на правительственном портале 19digital.

Министерство иностранных дел Никарагуа сообщило в воскресенье о приостановлении дипломатических отношений между центральноамериканской республикой и Ватиканом. Причиной этого стало высказывание Папы Римского Франциска, в котором он сравнил никарагуанское правительство с диктатурой, поскольку в феврале в Никарагуа к 26 годам тюрьмы был приговорен епископ Матагальпы монсеньор Роландо Хосе Альварес. Согласно информации портала "Ватиканские новости", он обвиняется в "заговоре с целью подрыва национальной целостности и распространении ложных новостей через информационно-коммуникационные технологии в ущерб никарагуанскому государству и обществу".