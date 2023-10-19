Си Цзиньпин заявил, что Китай и РФ помогают обеспечить энергетическую безопасность мира

Председатель КНР также отметил, что Пекин готов работать с Москвой над построением энергетического партнерства высокого уровня

ПЕКИН, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудничество Китая и России в энергетике помогает обеспечить энергетическую безопасность и устойчивое развитие не только обеих стран, но и всего мира. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в послании к участникам российско-китайского энергетического бизнес-форума.

"[Энергетическое сотрудничество двух стран] - это модель равноправного, взаимовыгодного и прагматичного сотрудничества между Китаем и Россией, которое играет положительную роль в обеспечении энергетической безопасности и устойчивого развития обеих странах и даже всего мира", - цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

"Китай готов работать с Россией над построением энергетического партнерства высокого уровня", - добавил китайский лидер.

По его словам, КНР также готова совместно с Россией повышать устойчивость цепочек производства и поставок в энергетике, "вносить больший вклад в содействие долгосрочному, здоровому, стабильному и устойчивому развитию глобального энергетического рынка и в содействие созданию глобального партнерства в области чистой энергетики".

Пекин и Москва за последние годы сформировали широкомасштабную модель сотрудничества в сфере энергетики, отметил Си Цзиньпин.

"После многих лет совместных усилий энергетическое сотрудничество КНР и РФ сформировало всестороннюю, широкомасштабную и глубокую модель сотрудничества на высоком уровне", - сказал председатель КНР.

В четверг в Пекине откроется российско-китайский энергетический бизнес-форум. В нем примут участие заместитель председателя правительства России Александр Новак, министр экономического развития РФ Максим Решетников и руководитель "Роснефти" Игорь Сечин.