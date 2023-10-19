В зону ПВО Тайваня вошли не менее 13 летательных аппаратов НОАК

Армия Тайбэя в ответ задействовала авиацию и корабли

ГОНКОНГ, 19 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 13 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Об этом говорится в заявлении на сайте тайваньского военного ведомства.

"Утром 19 октября были обнаружены летательные аппараты НОАК, в том числе истребители J-10, J-16, Су-30, самолеты Y-8 и Y-9, а также беспилотные летательные аппараты. Из них 13 воздушных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и зашли в опознавательную зону ПВО в центральной, северной и юго-западной частях острова, чтобы провести совместное боевое патрулирование с кораблями КНР", - сказано в тексте.

В нем отмечается, что армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Вооруженные силы Тайваня 18 сентября сообщили, что зафиксировали за сутки полеты возле острова 103 военных самолетов НОАК. Это стало самой масштабной операцией такого рода по меньшей мере с августа 2022 года. Согласно опубликованному ранее ежегодному докладу тайваньского оборонного ведомства, авиация и корабли НОАК стали гораздо чаще пересекать срединную линию Тайваньского пролива и входить в опознавательную зону ПВО острова после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.