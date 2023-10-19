Рижская дума поддержала инициативу по сносу памятника академику Мстиславу Келдышу

По информации Delfi, сторонники сноса монумента указали на разработки и достижения ученого в военной сфере, подчеркнув, что "вместе с памятником сносится и свидетельство токсичной эпохи"

ВИЛЬНЮС, 19 октября. /ТАСС/. Рижская дума поддержала решение о демонтаже памятника академику Мстиславу Келдышу (1911-1978) и перемещении его на склад городского агентства монументов, сообщил портал Delfi.

По его информации, памятник, расположенный на берегу Рижского канала, был установлен в 1978 году и вопрос о его демонтаже "вызвал острые дискуссии на заседании думы". Сторонники сноса памятника указали на разработки и достижения академика Келдыша в военной сфере, подчеркнув, что "вместе с памятником сносится и свидетельство токсичной эпохи". Депутаты утверждали, что "мир был бы безопаснее, если бы Россия не могла полагаться на его (Келдыша - прим. ТАСС) знания". В то же время представители оппозиционной партии "Русский союз Латвии" осудили подобную позицию и отметили, что "любая страна гордилась бы таким уроженцем".

Ранее историк Центра общественной памяти Дидзис Шенбергс в интервью Латвийскому телевидению указал, что величайшими достижениями Келдыша в сфере военных разработок стали работы, посвященные ядерному оружию. Среди них - разработка баллистической ракеты "Семерка" (Р-7), а также различных моделей крылатых ракет.

Академик Мстислав Всеволодович Келдыш родился в Риге (Российская империя, ныне Латвия). В 1931 году окончил физико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1938 году стал доктором физико-математических наук, а в 1943 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР (ныне Российская академия наук, РАН). По рекомендации директора МИАН Ивана Виноградова Келдыша привлекли к работе над советским атомным проектом. Он организовал расчетное бюро, которое стало заниматься математическим моделированием процессов, происходящих при ядерном взрыве. В частности, под руководством академика было проведено моделирование двухступенчатого термоядерного заряда РДС-37 (водородная бомба была испытана в ноябре 1955 года), который послужил прототипом для разработки и создания будущего термоядерного арсенала СССР.