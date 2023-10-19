Премьер Бангладеш распорядилась направить медикаменты в больницы Палестины

По данным газеты Dhaka Tribune, Шейх Хасина также призвала "остановить войну и гонку вооружений ради благополучия человечества"

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина дала указание министерству здравоохранения срочно отправить медикаменты в качестве помощи Палестине. Об этом сообщает газета Dhaka Tribune.

По информации издания, глава правительства отдала такое распоряжение вечером в среду министру здравоохранения Захиду Малеку. "Премьер-министр Шейх Хасина дала указание направить необходимые лекарства в качестве медицинской помощи палестинцам после израильского авиаудара по больнице в секторе Газа", - приводит газета слова Малека.

"Согласно указаниям премьер-министра, мы хотим поддержать народ Палестины, предоставляя медицинскую помощь", - добавил министр. Он не сообщил, какие именно медикаменты и в каком количестве будут отправлены в палестинские медучреждения.

Ранее Шейх Хасина осудила удар по больнице в Газе, она повторила призыв к мировым лидерам "остановить войну и гонку вооружений ради благополучия человечества", указывает газета.