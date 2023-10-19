Народный совет Туркмении заявил о твердом намерении развивать связи с Китаем

"Стратегическое партнерство двух государств идет поступательно, неуклонно и целенаправленно по всем направлениям", сказал Гурбангулы Бердымухамедов

АШХАБАД, 19 октября. /ТАСС/. Туркмения твердо настроена на укрепление дружественных связей с Китаем. Об этом заявил председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Туркменистан твердо настроен на дальнейшее упрочение братских, дружественных связей с Китаем, а также готов к продолжению совместной работы как в политической, экономической, гуманитарной сферах", - цитирует Бердымухамедова государственное агентство TDH.

Он отметил, что стратегическое партнерство двух государств идет поступательно, неуклонно и целенаправленно по всем направлениям. "Развивая и расширяя его, мы опираемся на глубокие исторические узы дружбы и добрососедства туркменского и китайского народов, их глубокую взаимную симпатию и уважение друг к другу, близость позиций двух государств по ключевым вопросам современной международной политики, прочную правовую базу сотрудничества, наличие мощного обоюдного экономического потенциала", - сказала глава Народного совета.

Бердымухамедов 18-19 октября совершает рабочий визит в Китай. В ходе него он принял участие в третьем международном форуме "Один пояс - один путь", а также выступил на прошедшей в рамках этого мероприятия конференции высокого уровня по взаимосвязанности.