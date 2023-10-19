Глава Генштаба ВС Ирана заявил, что палестино-израильский конфликт чреват разрастанием

По словам Мохаммада Багери, "прямая поддержка и помощь со стороны других государств осложняют ситуацию и могут привести к выходу на арену новых игроков"

ТЕГЕРАН, 19 октября. /ТАСС/. Поддержка Израиля другими странами может привести к тому, что в его конфликт с радикальным палестинским движением ХАМАС включатся новые игроки. С таким предостережением выступил начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в ходе телефонного разговора с министром обороны России Сергеем Шойгу.

"Продолжение преступлений сионистского режима [имеется в виду Израиль], его прямая поддержка и помощь со стороны других государств осложняют ситуацию и могут привести к выходу на арену новых игроков", - приводит слова Багери агентство Tasnim.

"Мы чрезвычайно обеспокоены продолжением широкомасштабных и жестоких нападений на гражданское население в Газе. Такое варварское поведение недопустимо, и правительства других стран должны реагировать на него соответствующим образом", - добавил иранский военачальник.