Литва призвала Австралию присоединиться к коалиции по разминированию на Украине

Как отметил президент Гитанас Науседа, Вильнюс и Канберра являются частью глобальной системы безопасности

ВИЛЬНЮС, 19 октября. /ТАСС/. Вильнюс призвал Канберру присоединиться к международной коалиции по разминированию на Украине. С таким предложением к премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе в ходе встречи с ним обратился находящийся в Австралии с визитом президент Литвы Гитанас Науседа.

"Украина является нашим долгосрочным обязательством. Призываем Австралию присоединиться к коалиции по разминированию на Украине", - приводит пресс-служба литовского лидера его слова.

В международную коалицию по разминированию готовы войти Бельгия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Молдавия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Франция, Швеция, Южная Корея и Япония.

Как отметил Науседа, сотрудничество Вильнюса и Канберры в сфере безопасности актуально в силу того, что обе страны являются частью глобальной системы безопасности. "Перед нами стоят одинаковые вызовы и угрозы", - отметил он.

Президент также считает, что Литва и Австралия могли бы более активно сотрудничать в сфере оборонной промышленности. "Располагаем для этого достаточным потенциалом", - сказал он.