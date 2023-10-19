Индия испытала ракету BrahMos увеличенной дальности с истребителя Су-30МКИ

По информации The Times of India, самолет взлетел с одной из авиабаз на юге страны и совершил полет на расстояние 1,5 тыс. км до Бенгальского залива, где запущенная ракета успешно поразила мишень

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 октября. /ТАСС/. Индия провела успешные испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos класса "воздух - поверхность" увеличенной дальности с использованием истребителя Су-30МКИ. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на пресс-релиз командования военно-воздушных сил.

Су-30МКИ с ракетой BrahMos взлетел с одной из авиабаз на юге Индии и совершил полет на расстояние 1,5 тыс. км до Бенгальского залива, где запущенная ракета успешно поразила мишень.

BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета, которую производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. Она разработана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок. Первый испытательный пуск ракеты с дальностью 290 км состоялся в 2001 году. Ее различные версии стоят на вооружении индийских ВВС, ВМС и сухопутных сил. BrahMos повышенной дальности способна поражать цели на дистанции 450 км.