СМИ: попытка посредничества Байдена на Ближнем Востоке провалилась

По данным газеты EL PAÍS, попытки президента США оказать давление на Израиль или его контакты с арабскими лидерами не ослабили напряженность в регионе

МАДРИД, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден планировал свою поездку в Израиль как попытку посредничества на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить эскалацию конфликта. Как считает газета EL PAÍS, Байден потерпел неудачу.

Как уточняет издание, американский лидер делал ставку на визит в еврейское государство. Он также стремился защитить свою политику в отношении Ближнего Востока, которая теперь грозит провалом. Газета считает, что после своего визита в Израиль Байден рискует быть отождествленным с военной кампанией, которую еврейское государство готовится начать в секторе Газа.

Как пишет EL PAÍS, попытки президента США оказать давление на Израиль или его контакты с арабскими лидерами, похоже, не ослабили напряженность в регионе, где продолжились протесты. Американское вето на резолюцию Совбеза ООН, призывающую к прекращению огня, только усугубило ситуацию. Недовольство арабских стран грозит отложить на неопределенный срок главный проект внешней политики США в регионе - примирение между Саудовской Аравией и Израилем, считает газета.

Поддержка американской администрацией еврейского государства также может создать трудности для Байдена на внутреннем фронте, когда в Соединенных Штатах вот-вот начнется полноценная избирательная кампания.

18 октября американский лидер прибыл с однодневным экстренным визитом в Израиль. В Тель-Авиве он провел ряд встреч с военно-политическим руководством страны, в том числе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Планировалось, что после этого Байден направится в Амман, где у него были запланированы переговоры с королем Иордании Абдаллой II, а также президентом Палестины Махмудом Аббасом и лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, однако после удара по больнице Аль-Ахли в городе Газа эта встреча была отменена. На встрече с Нетаньяху Байден заявил, что считает ответственной за атаку на больницу "другую сторону" конфликта, а не Израиль. При этом в заявлениях представителей американской стороны говорится не об ударе, а о взрыве в клинике.