Глава МАГАТЭ указал на снижение числа атак в районе Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси отметил, что "наметил пять принципов, среди которых ненападение на атомную станцию, ее "немилитаризация", продолжение снабжения"

РИМ, 19 октября. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси констатировал снижение числа атак в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он назвал роль своей организации сдерживающей, хотя признал, что более амбициозной цели о полной демилитаризации зоны достичь не удалось.

"В Совбезе ООН я наметил пять принципов, среди которых ненападение на атомную станцию, ее "немилитаризация", продолжение снабжения. И до сих пор эти принципы соблюдались", - заявил он в интервью газете La Repubblica.

"У меня была более амбициозная идея: установить зону, свободную от любой военной деятельности, но с развитием конфликта ни одна из сторон этого не приняла бы. Но мы видим снижение числа атак", - добавил он.

ЗАЭС, расположенная в городе Энергодаре, состоит из шести энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы ПВО, однако несколько раз фиксировались попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов. Чтобы защитить ЗАЭС от обстрелов, на ее территории возведены инженерные конструкции, которые должны стать так называемой подушкой безопасности.