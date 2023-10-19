В Южной Корее следят за визитом главы МИД России в Пхеньян

Официальный представитель МИД страны Лим Су Сок отметил, что "обмены и сотрудничество между РФ и Северной Кореей должны соответствовать резолюциям Совета Безопасности ООН"

СЕУЛ, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея наблюдает за визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР и надеется, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна будет соответствовать резолюциям Совета Безопасности ООН. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Корея Лим Су Сок.

"Международное сообщество, включая нас, следит за событиями [в ходе] визита российского министра иностранных дел на Север. Обмены и сотрудничество между РФ и Северной Кореей должны соответствовать резолюциям Совета Безопасности ООН, а также способствовать миру и стабильности на Корейском полуострове", - заявил южнокорейский дипломат.

Лим Су Сок добавил, что Сеул будет поддерживать необходимые коммуникации с Москвой. В южнокорейском ведомстве подчеркнули, что "вне зависимости от заявлений и действий Пхеньяна международное сообщество не признает" статус ядерной державы за КНДР. По словам официального представителя, санкции международного сообщества будут становиться серьезнее.

Дипломат также сказал, что "международное сообщество запрещает" ядерную и ракетную программы КНДР. В ходе банкета после прибытия в Пхеньян глава МИД РФ сказал, что Россия полностью поддерживает политику КНДР по защите своего суверенитета и национальных интересов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что в ходе поездки Лаврова прояснится вопрос о возможности ответного визита президента РФ Владимира Путина в КНДР. Официальный представитель российского МИДа также сказала, что Лавров в Пхеньяне затронет "широкий круг вопросов двусторонних отношений и проблематику Корейского полуострова".