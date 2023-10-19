На Украине арестовали сотрудника военкомата, фиктивно зачислившего на службу футболистов

По данным следствия, oбщая сумма необоснованно выплаченных им средств составила примерно $41 тыс.

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Суд на западе Украины отправил под арест с возможностью внесения залога сотрудника Ивано-Франковского территориального центра комплектования (аналог военкомата), который обвиняется в фиктивном зачислении семерых футболистов на военную службу. Об этом сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины.

"Районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Суд разрешил внести залог в 214 тыс. гривен (примерно $5,8 тыс. по курсу Нацбанка Украины - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГБР.

Обвинения сотруднику военкомата были предъявлены по статье о превышении служебных полномочий. По данным следствия, он фиктивно зачислил на военную службу в роту охраны семерых игроков и тренеров местной футбольной команды. Все они проходили службу на бумаге, не выполняя никаких военных обязанностей, однако получали материальное обеспечение. Общая сумма необоснованно выплаченных им средств составила 1,5 млн гривен (примерно $41 тыс.), добавили в ГБР.

Ранее в Госбюро расследований сообщали, что чиновники из администрации Ивано-Франковска фиктивно зачислили игроков футбольного клуба "Прикарпатье", участвующего в чемпионате Украины, в ряды сотрудников военкоматов, чтобы освободить их от мобилизации. Во время следствия сотрудники правоохранительных органов провели около 30 обысков в военкоматах и областных военно-врачебных комиссиях. По информации издания "Украинская правда", некоторые футболисты приходились родственниками мэру города Руслану Марцинкиву.

Объявленная на Украине всеобщая мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию попадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу сыновей призывного возраста.