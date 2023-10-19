Bloomberg: ЕС обсудит на форуме альтернативу "Поясу и пути" КНР 25-26 октября в Брюсселе

По информации агентства, ожидается, что мероприятие посетят "президенты или премьер-министры около 20 государств"

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) проведет форум Global Gateway 25-26 октября в Брюсселе для создания альтернативной программы инициативе КНР "Один пояс - один путь". Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в руководстве сообщества.

Ожидается, что форум высокого уровня, "который нацелен на соревнование с Китаем в стратегических [для ЕС] регионах", посетят "президенты или премьер-министры около 20 государств". Свое участие уже подтвердили лидеры Бангладеш, Намибии, Молдавии и Сенегала. На мероприятии будут представлены и крупнейшие корпорации ЕС, среди которых заявлены компании Orange и Telefonica (телекоммуникационные технологии), Allianz (страхование), Siemens и Alstom (машиностроение), Danone (пищевая промышленность), а также Enel (энергетика).

По информации агентства, Евросоюз также намерен подписать на форуме меморандумы с Демократической Республикой Конго (ДРК) и Замбией о поставках "критического сырья".

Как отмечают его источники в руководстве сообщества, ожидается, что ЕС подпишет два меморандума с упомянутыми странами, которые позволят "облегчить доступ к критическому сырью", в то время как "блок предпринимает попытки поиска альтернативных поставщиков". Эти документы станут частью более широкой программы ЕС по развитию транспортного коридора в Африке, связывающего ДРК и Замбию с ангольским портом Лобито на побережье Атлантического океана.