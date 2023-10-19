Экс-глава ЦРУ считает, что наземная операция в Газе затянется на годы

Дэвид Петрэуc заявил, что она будет сопровождаться ожесточенными боями

БРЮССЕЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Возможная наземная операция Израиля в секторе Газа затянется на годы и будет сопровождаться более ожесточенными боями, чем во время высадки американского контингента в сомалийской столице Могадишо в 1993 году. Такое мнение выразил бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петрэуc.

По словам Петрэуса, его личный опыт управления армиями, участвовавшими в жестоких кампаниях против повстанцев, должен послужить предостережением для Израиля, если он решится на сухопутное вторжение. "Контрповстанческие операции не выигрываются за год или два. Обычно они занимают десятилетие или больше, как это было в Ираке и Афганистане", - заявил Петрэус европейскому изданию газеты Politico, добавив, что ему "трудно представить более сложную обстановку" для проведения операции, чем в секторе Газа.

По мнению эксперта, если за бомбардировками Газы последует сухопутное вторжение, то оно "может очень быстро превратиться в Могадишо на стероидах". "Если они [ХАМАС] будут столь же изобретательны в обороне, как и в этой ужасной, варварской, невыразимой атаке [7 октября], то вы увидите террористов-смертников, самодельные взрывные устройства, будут засады, мины-ловушки, и городская обстановка, опять же, не может быть более сложной".