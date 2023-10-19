19 октября, 08:33

Шольц поддержал оказание беженцам альтернативной соцпомощи вместо денежной

Канцлер ФРГ также выразил уверенность в ускорении процесса рассмотрения запросов о предоставлении убежища

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за оказание беженцам неденежной социальной помощи вместо выплаты пособий.

"Я поддержу, если в учреждениях [по приему] вместо денежных выплат будут предлагать помощь в вещевой форме", - сказал он, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением.

Шольц выразил уверенность в том, что в Германии процесс рассмотрения запросов о предоставлении убежища будет ускорен. "Заявка на убежище и первичная процедура должны осуществляться в центрах [первичного приема беженцев]", - отметил он. "Мы также усилили охрану границ, задействуем больше полиции", - заверил канцлер.

С января по конец сентября 2023 года в Германии запросили убежища 233 744 человека - это на 73% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Многие коммуны не справляются с размещением, снабжением и интеграцией мигрантов. 

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ГерманияШольц, Олаф
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