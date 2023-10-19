Главы МИД и представители 30 стран примут участие в конференции по безопасности в Минске

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник сообщил, что в ходе мероприятия представители стран и международных организаций обсудят пути выхода из кризиса глобальной и региональной безопасности

МИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Руководители министерств иностранных дел и представители порядка 30 государств, а также органов СНГ, ШОС и ОДКБ примут участие в международной конференции высокого уровня по евразийской безопасности, которая пройдет в Минске 26-27 октября. Об этом сообщил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

"Мы ожидаем довольно большое присутствие иностранных гостей. Подтвердили свое участие где-то 120 иностранных участников из 30 стран евразийского континента. Ожидаем участие ряда международных организаций: Содружества Независимых Государств, ШОС, ОДКБ. И в ходе сегмента высокого уровня ожидаем участия ряда моих коллег - министров, заместителей министров [иностранных дел] из региона большой Евразии", - сказал он журналистам.

Международная конференция высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" пройдет в Минске 26-27 октября. По словам главы МИД Белоруссии, в ходе мероприятия представители широкого круг стран и международных организаций обсудят пути выхода из текущего кризиса глобальной и региональной безопасности и наметят перспективные контуры безопасности на Евразийском континенте и пространстве.

"В актуальных геополитических условиях организация подобного форума требует значительных усилий, и организовать подобную дискуссию непросто, поскольку поляризация взглядов, подходов на пространстве большой Евразии, да и мира в целом, по вопросам безопасности достигла, пожалуй, своего максимума за последние 50 лет. И в этих условиях нам очень важно продолжать диалог по вопросам безопасности", - отметил Алейник.

Глава белорусского дипломатического ведомства выразил надежду, что конференция станет "хорошим вкладом в будущее формирование архитектуры евразийской безопасности".